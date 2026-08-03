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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران تأمین شده که قابلیت جابهجایی روزانه ۳۵ هزار زائر به مناطق مختلف کشور را دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتیپور» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام از تأمین یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران در مرز مهران خبر داد.
وی گفت: این تعداد اتوبوس قابلیت جابهجایی روزانه ۳۵ هزار زائر را به مناطق مختلف کشور دارند.
دشتیپور با بیان اینکه حجم زیادی از زائرانی که از دیگر مرزهای کشور به کربلای معلی رفتهاند، مرز مهران را برای بازگشت انتخاب کردهاند، از افزایش ۱۰ درصدی زائران در موج بازگشت به کشور در پایانه شهید سلیمانی خبر داد.
بر اساس اعلام ستاد اربعین استان، از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر در مرز مهران تردد کردهاند.