به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مرزنشینان غیور آبادان با حضور گسترده در آیین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی همزمان با در سراسر کشور، پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را در برابر جبهه استکبار به نمایش گذاشتند.

این راهپیمایی امروز همزمان با اربعین حسینی با شعار محوری باید برخاست برگزار شد. حاضران با تاکید بر اینکه اربعین، امتداد عاشورا و تجلی ماندگار حقیقتی است تاکید کردند: تاریخ همواره ثابت کرده است خون بر شمشیر پیروز است و در تاریخ ایران اسلامی مردم این دیار ثابت کردند عزت را که در از قامت کاروانی به میراث بردند که پیام آزادگی را تا همیشه بر دوش می کشد.

حالا قشرهای گوناگون مردم امروز با تجدید میثاقی جاودانه با مکتب حسینی که به بشریت کرامت انسان، تسلیم نشدن در برابر باطل آموخت علاوه بر میدان داری در راهپیمایی بزرگ اربعین از ایران تا کربلای معلا راه همه آزادگان عالم را تا ابد راه حسین(ع) و یارانش دانستند و آن را راهی عنوان کردند که نه با تهدید بسته می‌شود، نه با جنگ و نه با هیاهوی جبهه باطل از حرکت بازمی‌ایستد.

آنان در برهه ای از تاریخ که دشمنان این مرز و بوم، در امتداد جنگ ترکیبی و جنگ تحمیلی سوم، همه ظرفیت‌های نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و روانی خود را برای درهم شکستن اراده این ملت به میدان آورده‌اند، بیش از هر زمان دیگری، پیام عاشورا و اربعین را زنده کردند و این راه را الهام‌بخش و راهگشا می دانند.

جاماندگان اربعین حسینی با شعار محوری «باید برخاست»، در مسیر عاشقان و دلدادگان حضرت از نقاط مختلف شهرستان تا قدمگاه خضر نبی را به مسافت ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر به رسم هر سال پیمودند. تا تجدید عهدی با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه)، کرده باشند و باز بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، را روشنی راه بدانند و با ادای احترام به همه شهدای والامقام اسلام، انقلاب، مقاومت و اقتدار ملی و خونخواهی زعیم شهید امت و اعلام وفاداری استوار به جبهه حق در برابر جبهه باطل و استکبار جهانی را فریاد بزنند.

این برنامه بر اساس یک سنت هر ساله در روز اربعین آغاز می‌شود و مردم شهر و روستا‌های آبادان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی، پیاده روی خود را آغاز می‌کنند و مسیری به مسافت ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر را به مقصد قدمگاه حضرت خضر نبی (ع) طی می‌کنند.

پس از انجام پیاده روی در روز اربعین سرور و سالار شهیدان در قدمگاه حضرت خضر نبی (ع) به سوگواری و عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا می‌پردازند.