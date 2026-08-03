مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان، فناوری‌های بومی را کلید کاهش وابستگی صنعتی، توسعه بازارهای تخصصی و افزایش توان رقابتی کشور دانست و به تشریح دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های آینده این شرکت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهندس مهدی رباطی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این شرکت گفت: این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های منشعب از آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌های تبدیل انرژی الکترومکانیکی هوشمند دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، در ۱۴۰۱ توسط جمعی از اعضای هیئت علمی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران تأسیس شد و از ۱۴۰۲ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شد.

وی افزود: تمرکز اصلی این شرکت بر طراحی، توسعه و تولید سامانه‌های کنترل حرکت دقیق است؛ حوزه‌ای راهبردی که نقش مهمی در ارتقای فناوری صنایع پیشرفته کشور ایفا می‌کند.

مهندس مهدی رباطی، گفت: محصولات این شرکت شامل عملگرهای خطی، کنترلربردها و راهکارهای تخصصی کنترل حرکت است که در صنایع مختلف، از تجهیزات آزمایشگاهی و سامانه‌های تست پایان خط تولید (EOL) تا تجهیزات شبیه‌سازی شتاب و ضربه، کاربرد دارد.

رباطی با تأکید بر مزیت‌های رقابتی محصولات این شرکت تصریح کرد: بخش قابل توجهی از محصولات توسعه‌یافته در این مجموعه، فاقد نمونه مشابه داخلی هستند و راهکارهای سفارشی نیز متناسب با نیاز صنایع طراحی و تولید می‌شوند.

همچنین قیمت رقابتی، زمان تحویل کوتاه، ارائه خدمات مهندسی، گارانتی و پشتیبانی تخصصی از جمله مزیت‌هایی است که محصولات این شرکت را در مقایسه با نمونه‌های خارجی متمایز می‌کند.

مدیرعامل این شرکت در ادامه با اشاره به پیامدهای شرایط جنگی و ناپایداری‌های اقتصادی بر فعالیت شرکت‌های فناور گفت: وقفه در تولید، دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش نقدینگی و افت تقاضای بازار از مهم‌ترین چالش‌های این دوره بود.

با این حال، شرکت با تداوم فعالیت از طریق دورکاری، توسعه شبکه تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی، ایجاد ارتباط مستقیم با تأمین‌کنندگان بین‌المللی و تنوع‌بخشی به سبد محصولات و بازارهای هدف، توانست بخش مهمی از آثار این شرایط را مدیریت کند.

وی توسعه بازار، افزایش صادرات به کشورهای منطقه، گسترش سبد محصولات و جذب نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی شرکت در سال‌های آینده برشمرد و خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های پیشرفته بدون شکل‌گیری بازارهای پایدار امکان‌پذیر نیست و در این مسیر، حمایت پارک‌های علم و فناوری، معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان به صنایع بزرگ، تسهیل دسترسی به منابع مالی، ارائه مشاوره‌های تخصصی و فراهم‌سازی زمینه حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه بازار و تجاری‌سازی فناوری‌های بومی خواهد داشت.