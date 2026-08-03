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توقف خودروها در اطراف گلستان شهدای اصفهان در روز اربعین ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۶ صبح فردا سه شنبه 13 مرداد ، مصادف با اربعین حسینی ،در خیابانهای اصلی شهرهای استان و مسیرهای منتهی به گلستان شهدای اصفهان اجرا میشود و تا پایان مراسم و اقامه نماز ظهر و عصر ادامه خواهد داشت.
سرهنگ علی مولوی افزود: از ساعت یک بامداد فردا سهشنبه به دلیل برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی توقف وسایل نقلیه در روبروی گلستان شهدا و ضلع شمالی و جنوبی و اطراف میدان شهید لاوی ممنوع است.
وی تاکید کرد: رانندگان از ورود به مسیرهای اعلام شده خودداری و در صورت نیاز، از خیابانهای موازی و مسیرهای جایگزین برای تردد در مسیرهای شمال به جنوب و بالعکس استفاده کنند.
رییس پلیس راهور اصفهان افزود: تردد تمامی وسایل نقلیه، حتی موتورسیکلت، در مسیرهای اعلام شده تا پایان مراسم اربعین حسینی ممنوع است.