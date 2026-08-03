پخش زنده
امروز: -
سیلاب پنج شنبه در مناطق کوهستانی شرق مازندران حادثه حدود ۷۰ میلیارد تومان به زیرساختهای این محور خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران، از آغاز عملیات بازگشایی و بهسازی محور آغوزدره–بارکلای شهرستان گلوگاه پس از وقوع سیلاب اخیر خبر داد و گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد این حادثه حدود ۷۰ میلیارد تومان به زیرساختهای این محور خسارت وارد کرده است.
اسماعیل فولادی افزود: بررسیهای اولیه کارشناسان نشان میدهد که ۱۰ نقطه از این محور دچار آبشستگی و تخریب شده است که برای ایمنسازی و جلوگیری از حوادث بعدی، نیازمند اجرای دیوار حائل هستیم
وی ادامه داد: ۴ کیلومتر از مسیر نیز دچار آبشستگی شدید شده که نیازمند اجرای لایه زیراساس برای احیای جاده است که در دستور کار نیروهای راهداری قرار گرفت.
معاون راهداری مازندران، گفت: با استقرار ماشینآلات سنگین و اکیپهای عملیاتی، عملیات بازگشایی مسیر، آواربرداری، تثبیت بستر راه و اجرای اقدامات اضطراری بهصورت شبانهروزی آغاز شده تا امکان تردد ایمن برای ساکنان منطقه و کاربران جادهای در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
فولادی افزود: همزمان با بازگشایی مسیر، برنامهریزی برای اجرای عملیات بهسازی و بازسازی اساسی محور نیز انجام شده و پس از تأمین اعتبارات لازم، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
او ادامه داد: راهداران از نخستین ساعات وقوع سیلاب با تمام توان در محل حادثه حضور یافتند و با وجود شرایط دشوار، اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات، مدیریت تردد و خدماترسانی به مردم را به انجام رساندند.
معاون راهداری مازندران، گفت: حفظ ایمنی راهها، بازگرداندن محورهای آسیبدیده به شرایط پایدار و ارتقای تابآوری زیرساختهای جادهای از مهمترین اولویتهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران است و تا تکمیل عملیات، روند خدماترسانی و نظارت مستمر بر این محور ادامه خواهد داشت.