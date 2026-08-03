یک باور نادرست، اما رایج در میان مادران وجود دارد که «هر گریه‌ای از سوی نوزاد، نشانه گرسنگی است»؛ باور نادرستی که یکی از موانع اصلی در مدیریت صحیح تغذیه نوزادان می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن رستگار» رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: گریه نوزاد تنها ابزار ارتباطی او با جهان بیرون است و می‌تواند ناشی از خستگی، نیاز به آغوش، سرما، گرما، خیس بودن پوشک یا درد‌های گوارشی باشد. پاسخ‌دهی به تمامی این نشانه‌ها صرفاً از طریق شیردهی، نه تنها مادر را دچار فرسودگی جسمی می‌کند، بلکه به دلیل بار اضافی بر سیستم گوارشی نوزاد، زمینه‌ساز تشدید درد‌های کولیکی و رفلاکس می‌شود؛ چالشی که لزوم آموزش‌های پیش از زایمان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی افزود: رعایت وضعیت مناسب بدن نوزاد در آغوش مادر (پوزیشن صحیح) و همچنین حتمی بودن گرفتن آروغ پس از پایان تغذیه، دو رکن اساسی برای جلوگیری از نفخ، دل‌درد و بی‌قراری‌های بعدی کودک است.

رستگار ادامه داد: آموزش این مهارت‌های ساده به والدین، نه تنها کیفیت تغذیه نوزاد را تضمین می‌کند، بلکه از بسیاری از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی به دلیل مشکلات گوارشی و بی‌خوابی‌های شبانه نوزاد پیشگیری خواهد کرد.

شیر خشک؛ فرمول‌های متنوع، اما فاقد پویایی زیستی

رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: اگرچه شیر خشک امروزه با تنوع بالایی در بازار عرضه می‌شوند، اما هرگز قادر به شبیه‌سازی ساختار بی‌نظیر شیر مادر نیستند. شیر مادر یک بافت زنده، پویا و فعال است که ترکیب آن بر اساس سن نوزاد و حتی در هر وعده شیردهی تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: وجود سلول‌های ایمنی و آنتی‌بادی‌های فعال در شیر مادر، سیستم دفاعی نوزاد را به شدت تقویت کرده و او را در برابر انواع عفونت‌های تنفسی و باکتریایی محافظت می‌کند؛ ویژگی منحصر‌به‌فردی که در هیچ شیر مصنوعی یافت نمی‌شود.

سد دفاعی در برابر موج بیماری‌های غیرواگیر

رستگار تصریح کرد: یافته‌های علمی نشان می‌دهند نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند، در بزرگسالی مقاومت بسیار بالاتری در برابر بیماری‌های غیرواگیر دارند. شیر مادر احتمال ابتلا به چاقی، دیابت، فشار خون بالا، سکته‌های قلبی و مغزی و همچنین بیماری‌های خودایمنی نظیر‌ام‌اس (MS)، لوپوس و بیماری‌های روماتیسمی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

به گفته وی تماس پوست با پوست مادر و نوزاد را از نخستین لحظات تولد، حیاتی است، شیر مادر فقط یک ماده غذایی نیست، بلکه بستری برای انتقال عشق، امنیت و صمیمیت است. مقالات علمی اثبات کرده‌اند کودکانی که از شیر مادر استفاده می‌کنند، در آینده به شکل معناداری در برابر افسردگی و اختلالات خلقی ایمن‌تر هستند و از تعادل روانی بهتری برخوردار خواهند بود.