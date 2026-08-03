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شبکه مستند سیما در جدول پخش امروز ، با پخش قسمت دوم مجموعه مستند تحلیلی «تاج و خون» به بررسی زمینههای تاریخی شکلگیری رژیم صهیونیستی میپردازد و در مستند «زندگی در سرزمین اربعین»، تلاشهای داوطلبانه طلاب را در پاکسازی مسیر پیادهروی حسینی به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه مستند سیما با دو اثر مستند تازه ، ابعاد تاریخی تحولات بینالمللی و جلوههای معنوی و اجتماعی اربعین حسینی را برای مخاطبان خود روایت میکند.
دومین قسمت از مجموعه مستند «تاج و خون» با عنوان «فرزند پادشاهان»، امشب دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
این مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، با تکیه بر اسناد تاریخی طبقهبندیزداییشده و تصاویر آرشیوی کمتر دیدهشده، نقش قدرتهای استعماری بهویژه بریتانیا را در ایجاد و تثبیت رژیم صهیونیستی واکاوی میکند.
مجموعه «تاج و خون» که دوشنبهها ساعت ۲۱ پخش میشود، به بازخوانی سیاستهای استعماری غرب در خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و ایران عصر پهلوی میپردازد.
همچنین مستند «زندگی در سرزمین اربعین» امروز ساعت ۱۷ از همین شبکه روانه آنتن پخش می شود.
این اثر روایتگر اقدام داوطلبانه گروهی از طلاب مبلغ حوزه علمیه خراسان است که در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا به جمعآوری زبالهها و پاکسازی مسیر زائران میپردازند.
این مستند با نمایش مسئولیتپذیری اجتماعی و حفظ محیطزیست در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان، نقش این خادمان گمنام را در ارتقای فرهنگ زیارت به تصویر کشیده است.
تکرار این مستند روز بعد ساعت ۸ صبح روی آنتن میرود.