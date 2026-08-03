پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل از نهاییشدن تفاهم استانداری و شرکت هواپیمایی ماهان برای برقراری پرواز مسیر تهران - پارسآباد و بالعکس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در نشست با مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، ضمن قدردانی از خدمات این شرکت در حوزه حملونقل هوایی، برقراری پرواز فرودگاه پارسآباد را از مطالبات عمومی مردم منطقه مغان دانست.
وی افزود: راهاندازی این خط پرواز گام مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری منطقه مغان خواهد بود و نقش موثری در تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی و مردم منطقه خواهد داشت.
استاندار اردبیل تاکید کرد: انتظار می رود با انجام هماهنگیهای فنی، پرواز تهران - پارسآباد و بالعکس به طور منظم برقرار و خواسته اهالی در این رابطه محقق شود.
فرودگاه پارسآباد به عنوان اولین فرودگاه استان اردبیل در سال۱۳۵۲ احداث و در سال های اخیر باند و ساختمان و ترمینالهای آن تعمیر و تجهیز شده است.
استان اردبیل دو فرودگاه در اردبیل و پارسآباد دارد و توسعه پروازهای این استان همواره مورد تاکید و پیگیری مسئولان به ویژه استاندار اردبیل بوده است؛ طبق برنامه هر هفته ۵۴ سورتی پرواز از فرودگاههای استان اردبیل به نقاط مختلف کشور از جمله تهران، مشهد و نجف در عراق دایر است که از این تعداد ۵۰ پرواز به فرودگاه بینالمللی شهدای اردبیل و چهار پرواز نیز به فرودگاه پارسآباد مربوط می شود.