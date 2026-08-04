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فعالیت ادارات آبادان و خرمشهر در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ به صورت دورکاری تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوا فردا چهارشنبه چهاردهم مرداد، کارمندان ادارات آبادان و خرمشهر دورکار شدند.
با توجه به هشدارهای سطح قرمز هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع دماهای بالا در اغلب مناطق استان تاپایان هفته جاری و پیشنهادات ارایه شده توسط شرکتهای برق دراین خصوص و در راستای مدیریت مصرف انرژی، پایداری شبکه برق و تداوم خدمات رسانی به عموم و بنا به تصمیمات اتخاذ شده است.
مراکز امدادی، درمانی، آتشنشانی ها، اورژانس، بیمارستانها، ارایه دهنده خدمات شهری شهرداریها و سایر مراکز ضروری از شمول این تصمیمات مستثنی هستند.
نحوه فعالیت بانکها و شرکتهای بیمه بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانکها و بیمههای استان وپس از هماهنگی بااستانداری بدین ترتیب است.
روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵، همه واحدهای ستادی و شعب بانکهای استان، به استثنای شعب نوبت کار و واحدهای ستادی پشتیبان، تعطیل است. واحدهای شیفت مطابق برنامه ابلاغی هر بانک از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ آماده ارائه خدمات به مشتریان است.
همچنین همه بانکها موظفند در هر شهرستان، حداقل یک شعبه شیفت برای ارائه خدمات به مشتریان فعال داشته باشند.
از مشتریان درخواست میشود تا حد ممکن از خدمات غیرحضوری بانکها استفاده کرده و صرفاً در صورت ضرورت به شعب شیفت مراجعه کنند.
امتحانات نهایی مدارس در تاریخهای یاد شده بدون تغییر و مطابق برنامه اعلام شده برگزارخواهند شد و آزمونهای دانشگاهها ومراکز آموزش عالی مطابق تصمیم مراکز مربوطه برگزار خواهند شد.