به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد‌مهدی رضازاده، گفت: در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد، مصادف با اربعین حسینی (ع)، در مجموع یازده خط معاینه فنی شامل دو مرکز ثابت (شهدای زمان‌آباد و شهید حکیم) و هفت واحد سیار (جیحون، بوتان، ارتش، شریعتی، نوبنیاد، اتحاد و یاس فاطمی) از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ فعال بوده و آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

رضازاده با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام عزاداری اربعین حسینی (ع) تأکید کرد: با توجه به ادامه سفر‌های اربعین در این روزها، از شهروندان تقاضا می‌شود جهت اطمینان از سلامت فنی و ایمنی خودروی خود، به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده و گواهی معاینه فنی دریافت کنند.

وی در خصوص برنامه فعالیت مراکز پس از روز اربعین نیز گفت: در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه، تمامی مراکز مطابق روز‌های عادی از ساعت ۷ تا ۱۷ فعال خواهند بود و در روز جمعه نیز مانند سایر هفته‌ها، تعدادی از مراکز منتخب به ارائه خدمات می‌پردازند.

شهروندان گرامی می‌توانند برای اطلاع از نشانی و ساعت کار مراکز، به وب‌سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند.