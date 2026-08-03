رئیس جمعیت هلال احمر طبس از صدور حکم قضایی مبنی بر الزام یک فرد به خرید تجهیزات امدادی به ارزش ۲۰ میلیون تومان برای این جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس جمعیت هلال احمر طبس گفت: این حکم قضایی در پی اقدامات قانونی انجام شده و با تلاش مسئولین قضایی شهرستان طبس صادر شده است.

آزاد افزود: این مبلغ صرف خرید تجهیزات مورد نیاز امدادی خواهد شد که نقش بسزایی در ارتقای توان عملیاتی و امدادرسانی جمعیت هلال احمر طبس در حوادث و سوانح احتمالی خواهد داشت.

رئیس جمعیت هلال احمر طبس از همکاری دستگاه قضایی شهرستان قدردانی کرد و این اقدام را در راستای حمایت از فعالیت‌های داوطلبانه و امدادرسانی و خدمات عام المنفعه در منطقه دانست.