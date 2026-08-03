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مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آبشور سازمان شیلات ایران با اشاره به افزایش دمای هوا، نسبت به افزایش خطر بیماریهای باکتریایی در مزارع پرورش میگو هشدار داد و بر اجرای فوری دستورالعملهای امنیت زیستی تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به پیشبینی افزایش دمای هوا در روزهای آتی، نسبت به بروز بیماریهای باکتریایی در مزارع پرورشی هشدار داد و بر ضرورت اجرای فوری دستورالعملهای امنیت زیستی تأکید کرد.
مهرداد محمدیدوست با اشاره به مخاطرات ناشی از گرمای شدید هوا برای فعالیتهای آبزیپروری، افزود: افزایش بیسابقه دما، ریسک شیوع بیماری «نکروز حاد هپاتوپانکراس» را در مزارع میگو به شدت افزایش میدهد؛ بر این اساس رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی توسط پرورشدهندگان برای حفظ سرمایه ملی و تداوم تولید الزامی است.
مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آبشور سازمان شیلات ایران درباره مزارع فعال بر مدیریت کیفی آب و هوادهی از طریق تعویض مناسب و بهموقع آب استخرها و بهرهگیری از دستگاههای هوادهی با قدرت و تعداد متناسب با تراکم ذخیرهسازی تأکید کرد.
وی افزود: استفاده از بهبوددهندههای کیفیت آب، خوراک و بستر، بهکارگیری خوراک باکیفیت به همراه کاهش میزان غذادهی و نیز اقدام برای برداشت بهموقع میگوهایی که به وزن بازارپسند رسیدهاند، از دیگر الزامات ضروری برای عبور از شرایط بحرانی فعلی است.
محمدیدوست گفت: آن دسته از پرورشدهندگانی که هنوز اقدام به ذخیرهسازی نکردهاند، موظفند تراکم ذخیرهسازی استاندارد را بهطور دقیق رعایت کنند تا از فشارهای بیولوژیک بر محیط پرورش جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت گذار از شیوههای سنتی برای دستیابی به مدیریت بهینه در بلندمدت، تغییر ساختار استخرها از طریق پوششدار کردن بستر و کوچکسازی مساحت آنها را راهکاری اساسی دانست و گفت: این اقدامات زیرساختی ضمن افزایش کنترل بر محیط کشت، تابآوری صنعت میگوی کشور را در برابر تغییرات اقلیمی بهطور چشمگیری ارتقا خواهد داد.