استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر ضرورت شتاب‌بخشی به طرح‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی استان برای رونق تجارت و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر ضرورت شتاب‌بخشی به طرح‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی استان برای رونق تجارت و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

در نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حسین فروزان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ظرفیت‌های توسعه‌ای استان و راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک در مسیر شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان تأکید شده و ظرفیت‌های کم‌نظیر مرزی آذربایجان‌غربی به‌عنوان پیشران توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه مورد توجه قرار گرفت.

توسعه و رونق منطقه آزاد ماکو نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه آزاد ایران، از محور‌های مهم این دیدار بود که بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های این منطقه در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت و نقش‌آفرینی مؤثرتر در اقتصاد منطقه‌ای تأکید شد.