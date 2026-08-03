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استاندار آذربایجانغربی در دیدار با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر ضرورت شتاببخشی به طرحهای اقتصادی، توسعه زیرساختهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان برای رونق تجارت و جذب سرمایهگذاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی در دیدار با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر ضرورت شتاببخشی به طرحهای اقتصادی، توسعه زیرساختهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان برای رونق تجارت و جذب سرمایهگذاری تأکید کرد.
در نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با حسین فروزان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ظرفیتهای توسعهای استان و راهکارهای تقویت همکاریهای مشترک در مسیر شتاببخشی به رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای اقتصادی و توسعه زیرساختهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان تأکید شده و ظرفیتهای کمنظیر مرزی آذربایجانغربی بهعنوان پیشران توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفت.
توسعه و رونق منطقه آزاد ماکو نیز بهعنوان بزرگترین منطقه آزاد ایران، از محورهای مهم این دیدار بود که بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای این منطقه در مسیر افزایش سرمایهگذاری، توسعه تجارت و نقشآفرینی مؤثرتر در اقتصاد منطقهای تأکید شد.