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رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: هدف از برگزاری کارسوق ملی فراگیر «از ایده تا خوارزمی»، ترویج فرهنگ پژوهش، تقویت مهارتهای مسئلهیابی و ایدهپردازی و آشنایی دانشآموزان با مسیر طراحی و اجرای پروژههای پژوهشی و حضور در جشنواره جوان خوارزمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، الهام یاوری گفت : دومین نشست از سلسله کارسوقهای ملی فراگیر «از ایده تا خوارزمی» با استقبال گسترده دانشآموزان سراسر کشور ، دبیران و علاقهمندان به پژوهش و نوآوری همراه بود .
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود : در این نشست، مسئولان برنامه ریزی و راهبری جشنوارهها و رویدادهای دانشآموزی، به پرسشهای دانشآموزان درباره انتخاب موضوع، شیوه تدوین ایده ، فرآیند انجام پژوهش و تبدیل ایده به یک طرح پژوهشی پاسخ دادند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه این برنامه بهصورت همزمان از طریق سامانه «سیترا» و شبکه «شاد» برای مخاطبان سراسر کشور پخش شد، گفت: ایجاد فضای تعاملی برای طرح پرسشها و پاسخگویی مستقیم کارشناسان، از ویژگیهای مهم این کارسوق بود که زمینه بهرهمندی دانشآموزان علاقهمند از سراسر کشور را فراهم کرد.
وی استقبال چشمگیر دانشآموزان و مشارکت فعال آنان را بیانگر ظرفیت بالای نسل نوجوان کشور در عرصه پژوهش و نوآوری دانست و افزود : با وجود برخی محدودیتهای زیرساختی، بسیاری از مدارس با برنامهریزی مناسب، زمینه حضور گروهی دانشآموزان در این رویداد را فراهم کردند که این همراهی ارزشمند، نقش مهمی در افزایش اثربخشی برنامه داشت.
یاوری همچنین از همکاری خانوادهها، مدیران مدارس و فرهنگیان در اجرای این رویداد قدردانی کرد و گفت : حضور حدود ۱۵۰ نفر از دانشآموزان استان یزد در پارک علم و فناوری یزد، مشارکت دبیرستان امام خمینی (ره) زاویه زرندیه و همراهی مدارس انرژی اتمی، علوی، سلام تهران، شهید کردی برازجان، هنرستان سوره زنجان و واحدهای انرژی اتمی سیستان و بوشهر، نمونهای از مشارکت ارزشمند مدارس و مراکز آموزشی در این برنامه ملی بود.
وی با تأکید بر استمرار برگزاری این کارسوقها، افزود : نشستهای آموزشی از ایده تا خوارزمی در هفتههای آینده نیز ادامه خواهد داشت و دانشآموزان در قالب برنامهای منظم، با مراحل مختلف تبدیل یک ایده به یک طرح پژوهشی و نحوه حضور موفق در جشنواره جوان خوارزمی آشنا خواهند شد.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به رویکرد فراگیر این سازمان گفت : از زمان احیای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال ۱۴۰۰، در کنار ارائه خدمات تخصصی به دانشآموزان مدارس سمپاد، توسعه فعالیتهای فراگیر بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان در دستور کار قرار گرفته است بر همین اساس، برنامههای متنوع آموزشی، پژوهشی، مهارتی و توانمندسازی برای تمامی دانشآموزان علاقهمند سراسر کشور، صرفنظر از محل تحصیل آنان، طراحی و اجرا میشود تا فرصت بهرهمندی از ظرفیتهای علمی و تربیتی سازمان برای طیف گستردهتری از استعدادهای کشور فراهم شود.
یاوری افزود : برگزاری کارسوق ملی فراگیر «از ایده تا خوارزمی» نیز در همین چارچوب و با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای پژوهشی دانشآموزان سراسر ایران اسلامی اجرا میشود.