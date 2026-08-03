به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این اطلاعیه‌ای آمده است؛ به اطلاع دانش‌آموزان اولیا و عوامل اجرایی مدارس می‌رساند، با وجود تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه، آزمون‌های نهایی مطابق برنامه اعلام‌شده برگزار می‌شود و هیچ‌گونه تغییری در زمان‌بندی این آزمون‌ها ایجاد نشده است.

ضروری است دانش‌آموزان عزیز با همراه داشتن کارت ورود به جلسه، در زمان مقرر در حوزه‌های امتحانی حاضر شوند.

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