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استانداری هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد آزمونهای نهایی دانش آموزان هرمزگانی طبق برنامه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این اطلاعیهای آمده است؛ به اطلاع دانشآموزان اولیا و عوامل اجرایی مدارس میرساند، با وجود تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه، آزمونهای نهایی مطابق برنامه اعلامشده برگزار میشود و هیچگونه تغییری در زمانبندی این آزمونها ایجاد نشده است.
ضروری است دانشآموزان عزیز با همراه داشتن کارت ورود به جلسه، در زمان مقرر در حوزههای امتحانی حاضر شوند.
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