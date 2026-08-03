با دستور وزیر ورزش و جوانان و پیگیری مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، فرآیند آواربرداری و تسطیح مجموعه ورزشی بعثت از روز گذشته آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به دستور وزیر ورزش جوانان درباره احداث مجدد مجموعه ورزشی بعثت که اسفند ماه ۱۴۰۴ و در پی حملات دشمن آمریکایی - صهیونی به طور کامل تخریب شده بود، پس از مطالعات لازم و نقشه‌برداری، فرایند‌های قانونی به منظور ساخت مجدد مجموعه و ارائه طرح‌های مورد نیاز صورت گرفت و از روز گذشته آواربرداری و تسطیح مجموعه بعثت آغاز شد.