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فرماندار ارومیه گفت: مجموعه تاریخی و گردشگری کاظمداشی بایدبا ساماندهی مناسب و توسعه زیرساختهای مورد نیاز به یکی از شاخصترین مقاصد گردشگری آذربایجانغربی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، با حضور در مجموعه تاریخی و گردشگری کاظمداشی، از نزدیک وضعیت این ظرفیت ارزشمند گردشگری را بررسی کرد و در جریان روند خدماترسانی، شرایط محیطی و امکانات موجود این مجموعه قرار گرفت.
فرماندار شهرستان ارومیه با اشاره به جایگاه ویژه کاظمداشی بهعنوان یکی از مهمترین جاذبههای تاریخی، طبیعی و گردشگری شهرستان اظهار داشت: «این مجموعه از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران برخوردار است و باید با برنامهریزی هدفمند، ساماندهی مناسب و توسعه زیرساختهای مورد نیاز، به یکی از شاخصترین مقاصد گردشگری آذربایجانغربی تبدیل شود.»
وی در این بازدید، دستورات لازم را به دستگاههای اجرایی ذیربط برای پاکسازی محیط، بهسازی و ساماندهی محوطه، ارتقای کیفیت خدمات و فراهمسازی امکانات مناسب بهمنظور افزایش رفاه شهروندان و گردشگران صادر کرد.
عیوضلو همچنین بر ضرورت حفظ و صیانت از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و گردشگری منطقه تأکید کرد و افزود: «هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای اجرای اقدامات عمرانی و خدماتی و همچنین معرفی هرچه بهتر جاذبههای گردشگری بخش انزل، نقش مهمی در توسعه پایدار این منطقه خواهد داشت.»
فرماندار ارومیه توسعه صنعت گردشگری را یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی منطقه دانست و خاطرنشان کرد: «توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، جذب سرمایهگذاری و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای شهرستان ارومیه در سطح استان و کشور خواهد بود.»