رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با دکتر رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در این دیدار اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود واحد‌های تعاونی به ضعف درونی آنها برمی‌گردد، بنابراین حمایت وزارت تعاون و همچنین اتاق تعاون باید به سمت توانمندسازی آنها سوق پیدا کند.

وی با اشاره به استراتژی سازمان مبنی بر ایجاد قابلیت در بازیگران اکوسیستم بهره‌وری، آمادگی سازمان ملی بهره‌وری ایران را برای تعریف پروژه‌های مشترک در این راستا اعلام کرد.

اولیاء گفت: تعاونی‌هایی که در زمینه بهره‌وری عملکرد موفقی داشته‌اند، باید امکان معرفی تجارب و دستاورد‌های خود را پیدا کنند و از این طریق به‌عنوان الگویی برای سایر واحد‌ها قرار گیرند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در مدیریت تعاونی‌ها، اظهار کرد: این واحد‌ها باید مزیت‌های نسبی خود را شناسایی کنند و بر اساس آن ضمن تقویت مستمر این مزیت‌ها، در بازار به رقابت بپردازند.

اولیاء اتکا به حمایت‌های دولتی را یکی از عوامل عدم ارتقای بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری واحد‌های تعاونی دانست و گفت: توجه به فناوری‌های جدید به‌خصوص استفاده از پلتفرم‌ها را یکی از عوامل کلیدی موفقیت تعاونی‌ها و سازگار با ماهیت کار اشتراکی آنها دانست.

در ابتدای این دیدار نیز دکتر وفایی‌یگانه ضمن تشریح مشکلات واحد‌های تعاونی، به مزیت‌های تعاونی از نظر کاهش هزینه‌ها و افزایش مشارکت اجتماعی اشاره کرد.

وی همچنین با معرفی ساختار سازمانی اتاق تعاون، فعالیت‌های جاری اتاق و معاونت اقتصادی آن را تشریح و آمادگی اتاق تعاون را برای همکاری در جهت ارتقای بهره‌وری واحد‌های تعاونی اعلام کرد.

وفایی‌یگانه گفت: تعاونی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کنند. تجربه دوران کرونا نشان داد که این بخش در مقایسه با سایر حوزه‌ها از پایداری بیشتری برخوردار بوده و میزان کاهش شغل در آن به‌مراتب کمتر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، تعاونی‌ها به‌عنوان ابزاری کارآمد برای افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال با هزینه‌های کمتر و حذف واسطه‌ها شناخته می‌شوند.