به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اعلام خبر تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در هیئت دولت، گفت: بر اساس فهرست به‌روزرسانی شده، تعداد ۲۳۳ تالاب در فهرست رسمی تالاب‌های مشمول این آیین‌نامه به ثبت رسیده‌اند.

او با اشاره به اینکه این اصلاحیه با هدف ارتقای حقوقی مفاد آیین‌نامه و اصلاح ضرایب ریالی جداول پیوست تدوین شده، افزود: این مصوبه با همکاری دفتر حقوقی سازمان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، پس از طی مراحل کارشناسی، در تاریخ ۱۰ مرداد سال جاری به تصویب هیئت دولت رسید.

لاهیجان‌زاده خاطرنشان کرد که آیین‌نامه اجرایی مدیریت تالاب‌ها نخستین بار در سال ۱۳۹۷ تصویب و در سال ۱۴۰۰ نیز متناسب با شرایط روز بازنگری شده بود. وی تاکید کرد که بازنگری اخیر با پیگیری شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها صورت گرفته است.