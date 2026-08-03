به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول بانک شیرمادر هرمزگان گفت: دانشگاه علوم پزشکی برای راه اندازی و تجهیز این واحد بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.

زینب الهی افزود: هدف از راه اندازی این مجموعه تامین شیر نوزادان نارس و نیازمند به دریافت شیر است.

وی گفت: پیش از این خانواده‌ها برای تامین شیر مورد نیاز نوزاد خود به استان‌های همجوار مراجعه می‌کردند.

مسئول بانک شیرمادر هرمزگان گفت: مادران می‌توانند با تماس با شماره ۳۱۳۸۴۸۴۱ و دریافت راهنمایی از کارشناسان شیر اضافه خود را اهدا کنند.

زینب الهی افزود: شیر اهدایی در بانک شیر پس از اجرای آزمایش‌های لازم، فرآیند‌های استاندارد پاستوریزه و ایمن‌سازی در اختیار نوزادان قرار می‌گیرد.

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