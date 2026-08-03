به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دبیر ستاد اربعین گیلان گفت: عاشقان زیارت اباعبدالله الحسین علیه السلام برای حضور در اجتماع بزرگ اربعین، تا فردا ۱۳ مرداد مهلت دارند برای نام نویسی به سامانه سماح مراجعه کنند.

محمود قاسمی افزود: تاکنون ۱۵ هزار زائر گیلانی پس از زیارت کربلای معلی و نجف اشرف به کشور بازگشتند.

وی با بیان اینکه امسال ۳۴ موکب از استان گیلان در کشور عراق به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند گفت: از این تعداد، یک موکب در بخش درمانی فعال است ضمن اینکه جمعیت هلال احمر گیلان در نجف اشرف هم یک بیمارستان صحرایی برپا کرده است.

دبیر ستاد اربعین گیلان همچنین با اشاره به اینکه امسال ۶۶۰ زائرحسینی با قطار عازم این سفر معنوی شده‌اند گفت: امسال هر هفته، ۴ پرواز رشت - بغداد و یک پرواز رشت - نجف، برای زائران گیلانی در نظر گرفته شد.

از نهم تیرآغاز نام نویسی زائران اربعین حسینی تاکنون، ۳۵ هزار و ۷۰۰ گیلانی برای حضور در اجتماع بزرگ اربعین حسینی در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.