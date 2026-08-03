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اردوی روایت پیشرفت با حضور سمنهای جوانان آذربایجانغربی در مرز تمرچین، بازار و اماکن صنعتی پیرانشهر و تپه تاریخی حسنلو نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اردوی روایت پیشرفت در شهرستان پیرانشهر و با حضور سمنهای جوانان آذربایجانغربی در مرز تمرچین طی بازدید از موکبهای اربعین حسینی مستقر در این مرز، بازار و اماکن صنعتی پیرانشهر و هم چنین در مسیر از تپه تاریخی حسنلو برگزار شد.
در این برنامه، دبیران سمنها و حاضرین ضمن حضور در موکبهای خدماترسان، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گرفته و با مسئولان، خادمان و عوامل اجرایی حاضر در مرز تمرچین ملاقات شد و ضمن قدر دانی و عرض خدا قوت از زحمات و تلاشهای شبانهروزی تمامی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، امنیتی، انتظامی، خدماتی و خادمان موکبها، در فراهمسازی شرایط مناسب برای تردد و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر نمودند.
این برنامه در راستای تقویت هویت ملی، دینی و انقلابی جوانان و با حضور معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، روسای گروهها و کارشناسان، تعدادی از دبیران سمنهای جوانان تحت عنوان اردوی روایت پیشرفت برگزار شد.