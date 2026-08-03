به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ سید حبیب موسوی گفت: با عنایت به حضور همشهریان عزادار در این مراسم در دو نقطه از شهر (یادمان شهدای گمنام گاوازنگ و تقاطع امیر کبیر تا امامزاده سید ابراهیم "ع") محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی تدوین و جهت سهولت رفت و آمد خودرویی و پیاده روی اجرایی می شود.

وی افزود: طرح اول از ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه از ورودی تاج سد گاوازنگ به سمت یادمان شهدای گمنام تا پایان مراسم و طرح دوم از ساعت ۱۵ همان روز از تقاطع امیر کبیر و پیاده راه سبزه میدان تا چهار راه صدر جهان و پایان مراسم اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان زنجان همچنین از همشهریان و عزاداران اربعین حسینی خواست: با سعه صدر، رعایت مقررات و محدودیت‌های ترافیکی، پلیس را در اجرای هرچه بهتر مراسم یاری کنند.