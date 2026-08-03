\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0644\u06cc\u062a\u0631 \u0622\u0628 \u0622\u0634\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f!\n\u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u200c\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0622\u0634\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0646\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0647\u0631 \u0642\u0637\u0631\u0647 \u0635\u0631\u0641\u0647\u200c\u062c\u0648\u06cc\u06cc\u060c \u0633\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0622\u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u062a \u0641\u0634\u0627\u0631 \u0622\u0628 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u0641\u0642\u0637 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u062a\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u067e\u0630\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0635\u0631\u0641\u0647 \u062c\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0622\u0628\n