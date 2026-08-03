فرمانده کل انتظامی کشور از استقرار کامل سامانه «سجاد» در مرز‌های هفت‌گانه خبر داد و گفت: زمان ایستایی زائران در فرآیند کنترل و عبور از مرز به حدود چهار ثانیه کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استقرار کامل سامانه «سجاد» در تمامی مرز‌های هفت‌گانه کشور خبر داد.

وی گفت: با راه‌اندازی این سامانه، زمان ایستایی زائران در فرآیند کنترل و عبور از مرز در هر دو سوی مرز به حدود چهار ثانیه کاهش یافته است.

فرمانده فراجا با اشاره به بهره‌گیری از مدیریت هوشمند داده‌ها افزود: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، امکان پیش‌بینی دقیق میزان بازگشت زائران را در سامانه «سما» فراهم کرده و بر این اساس، نیاز ناوگان حمل‌ونقل عمومی از پیش برآورد و مدیریت می‌شود تا از بروز ازدحام جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: تأمین نظم و امنیت زائران، مدیریت روان تردد در مرز‌ها و تعامل با کشور عراق از مهم‌ترین اقدامات برای برگزاری هرچه بهتر اربعین است.

سردار شرفی فرمانده قرارگاه اربعین فراجا نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده، هماهنگی میان بخش‌های مختلف انتظامی و دستگاه‌های مسئول را عامل مهمی در تسهیل خدمات‌رسانی به زائران دانست و گفت: نزدیک به ۳۰ هزار نیروی پلیس در عملیات اربعین مشارکت دارند.