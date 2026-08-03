مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۶ هزار نفر در دوره‌های آموزشی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای این شرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فاطمه آروانه با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد مهارت آموزان پس از پایان دوره‌ها وارد بازار کار شده‌اند افزود: دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در رشته‌های مختلف از جمله مکانیک خودرو، جوشکاری، برق، فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسی، صنایع دستی و خدمات برگزار می‌شود.

او ، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار را از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه بیان و تصریح کرد: گسترش مهارت‌آموزی، نقش مؤثری در کاهش بیکاری و تأمین نیروی انسانی متخصص برای واحد‌های تولیدی و خدماتی استان همدان دارد.