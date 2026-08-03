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پاکسازی مسیر جاماندگان اربعین شهر اراک از میدان فراهان تا امامزاده محمد عابد(ع) در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عشق خدمت به دلدادگان و زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام فضای شهر اراک را عطرآگین کرده است.
یک روز به برگزاری مراسم اربعین حسینی و حرکت جاماندگان اربعین از شهر اراک تا امامزاده محمد عابد(ع) باقی مانده است و تلاش برای آراستگی مسیر عشق و پاکسازی آن برای حضور جاماندگان اربعین در حال تکمیل شدن است.
بر این اساس انجام عملیات نظافت و زیبایی از میدان فراهان تا امامزاده محمد عابد(ع) انجام خواهد شد.