موکب‌داران مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در استان، هشدار‌های انتظامی و ایمنی را جدی گرفته و اصول ایمنی را عایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی در موکب‌ها گفت: تمامی موکب‌ها باید به کپسول آتش‌نشانی استاندارد مجهز باشند و در استفاده از وسایل گرمایشی، تجهیزات پخت‌وپز و سیستم برق‌رسانی، اصول ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند، چرا که هرگونه سیم‌کشی غیر اصولی یا استفاده غیر ایمن از برق می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری را رقم بزند.

سرهنگ نعمت خلیلی افزود:هشدار و توصیه‌های پلیس درحوزه‌های انتظامی، ترافیکی و ایمنی حاصل تجربیات عملیاتی است و باهدف حفظ جان و امنیت مردم صادر می‌شود و فرماندهی انتظامی استان با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، انتظامی و امدادی، آمادگی کامل برای تأمین نظم، امنیت و آرامش این مراسم بزرگ مردمی را دارد.

وی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی، گشت‌های انتظامی و تیم‌های تخصصی چک و خنثی در طول مسیر مستقر هستند و د صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، لازم است موضوع در کوتاه‌ترین زمان به پلیس اطلاع داده شود تا از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری شود.

سرهنگ خلیلی گفت: هدف اصلی پلیس، تأمین نظم و امنیت پایدار و ایجاد فضایی آرام برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری و همراهی موکب‌داران و عموم مردم با خادمان نظم و امنیت خواهد بود.

امسال، ۱۱۷ مراسم پیاده‌روی اربعین در نقاط مختلف شهری و روستایی در استان برگزار می‌شود و در شهر اصفهان نیز قافله‌های مردمی از مناطق مختلف شهر به سمت گلستان شهدای اصفهان حرکت می‌کنند و ۲ محور میدان آزادی تا گلستان شهدا و چهارراه نورباران تا این مکان مقدس، به‌عنوان مسیر‌های اصلی پیاده‌روی جاماندگان تعیین و حدود ۱۹۰ نقطه برای استقرار موکب‌ها در این ۲ مسیر اصلی جانمایی شده است.