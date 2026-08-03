به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،گفت:زیره سبز به عنوان یکی از محصولات کم آب طلب، علاوه بر کمک به تنوع بخشی به سبد تولیدات کشاورزی، نقش قابل‌توجهی در افزایش درآمد کشاورزان و بهینه سازی مصرف منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک خراسان رضوی دارد.

مجید جعفری،در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت همه جانبه از بهره برداران این بخش، خاطرنشان کرد: توسعه کشت مکانیزه، انتقال دانش نوین به مزارع، بهبود شاخص‌های بهره وری و توجه ویژه به حلقه‌های فرآوری، بسته بندی و بازاریابی، از اولویت‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی در زنجیره تولید زیره سبز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: تقویت زنجیره ارزش این محصول میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به افزایش ارزش افزوده و ارتقای سطح اقتصادی کشاورزان استان، کمک شایانی کند و ما از تمامی ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و اعتباری برای تحقق این هدف، بهره خواهیم برد.