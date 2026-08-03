رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر نقش مهم مدرسه در توسعه کشور گفت: ساماندهی منابع انسانی، برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی، نقل‌وانتقالات، جذب نیرو و سایر اقدامات اجرایی، همگی با هدف پشتیبانی از کیفیت آموزش و فراهم‌سازی فرصت‌های بهتر یادگیری برای دانش‌آموزان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی باقرزاده درنشست مشترک شورای معاونان اداره‌کل و مدیران مناطق ۱۹گانه آموزش و پرورش شهر تهران با بیان این که مدرسه محور اصلی تحول، پیشرفت و آینده‌سازی کشور است، گفت: بهره‌گیری هوشمندانه از سرمایه انسانی، تقویت کار تیمی و برنامه‌ریزی منسجم، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و آغاز پرنشاط سال تحصیلی جدید خواهد بود.

باقرزاده در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی مدرسه در پیشرفت کشور، اظهار کرد: هرگونه تحول پایدار در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، از مدرسه آغاز می‌شود و سرمایه‌گذاری بر کیفیت تعلیم و تربیت، مؤثرترین مسیر برای ساخت آینده‌ای توانمند و توسعه‌یافته است.

وی با اشاره به نقش همدلی و مشارکت در مدیریت نظام آموزشی، افزود: تحقق اهداف تعلیم و تربیت در گرو کار تیمی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و واگذاری مسئولانه اختیارات در سطوح مختلف مدیریتی است و این رویکرد، زمینه ارتقای بهره‌وری و اثربخشی نظام آموزشی را فراهم می‌کند.

باقرزاده با بیان این که تمرکز زدایی و تقویت اختیارات سطوح اجرایی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و متناسب با نیاز‌های آموزشی است، خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش با رویکرد اعتماد به ظرفیت‌های مدیریتی، توسعه اختیارات و استفاده حداکثری از توان کارشناسی، مسیر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر این که مهم‌ترین مأموریت نظام تعلیم و تربیت، ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است، گفت: ساماندهی منابع انسانی، برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی، نقل‌وانتقالات، جذب نیرو و سایر اقدامات اجرایی، همگی با هدف پشتیبانی از کیفیت آموزش و فراهم‌سازی فرصت‌های بهتر یادگیری برای دانش‌آموزان انجام می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در پایان، همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های آموزشی، توان‌افزایی معلمان، برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌نگری و مدیریت هدفمند منابع انسانی تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان مدیران مدارس و برنامه‌ریزان آموزشی، زمینه تحقق اهداف سند تحول بنیادین و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.