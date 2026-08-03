بیانیه سازمان لیگ فوتبال درباره دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه
دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل، نظارت، ارزیابی و رسیدگی در تمام موضوعات مالی باشگاههای لیگ برتر فوتبال خواهد بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جهت الزام قانونی و اجرای بند ب ماده ۷۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷) که مقرر میدارد: «به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاهها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیونهایی که تیمگان (لیگ) حرفهای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف ششماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیونهای مربوط برساند.» همچنین بر اساس مکاتبات وزارت ورزش و جوانان که تنها این فدراسیون را واجد شرایط لیگ حرفهای اعلام نموده است، پس از اخذ نظرهای کارشناسان دپارتمانها و کمیتههای تخصصی فدراسیون اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه (آیین نامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی) نموده و آنرا در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیات رئیسه و در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ به تصویب مجمع عمومی فدراسیون رسانده و مفاد آنرا در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ جهت اجرا به تمامی باشگاههای موضوع آن ابلاغ نمود.
اهداف و پیش زمینه:
این دستورالعمل با الهام از تجارب موفق اعمال قوانین مالی در کشورهای آسیایی و اروپایی، انطباق با قوانین ملی بالادستی و قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا و معیارهای صدور مجوز باشگاهی و نیز ارزیابیها صورت گرفته بر روی اسناد و صورتهای مالی باشگاههای کشور و شناسایی مشکلات عمده آنها تهیه و تدوین گردیده است.
عمده مشکلات باشگاههای فوتبال ایران با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده و اسناد مالی آنها در ۴ سال اخیر به شرح ذیل است:
۱_ سرمایه اولیه پایین و نامتناسب با سطح یک فوتبال
۲_ حقوق مالکانه منفی
۳_ زیان انباشته و روند زیاندهی باشگاههای فوتبال لیگ برتر در سالهای اخیر
۴_ ناتوانی در ایجاد درآمد عملیاتی متناسب با فعالیت فوتبالی
۵_ناتوانی در خلق پول عملیاتی (نقد حاصل از فعالیت عملیاتی، منفی است)
۶_وابستگی به شرکتهای گروه و دولت (شرکتهای خصولتی و دولتی)
۷_فزونی بدهیهای جاری بر داراییهای جاری
۸_ ارائه نشدن صورتهای مالی یکسان و مناسب با فعالیت فوتبالی و استانداردهای فوتبالی
۹_ابهام و نبود شفافیت در مناسباتهای مالی باشگاهها
این دستورالعمل با هدف ایجاد نظام مالی پایدار، بهبود ساختار مالی باشگاهها، ارتقای شفافیت و انضباط مالی، تقویت حکمرانی مالی، کاهش وابستگی به منابع غیرعملیاتی و توانمندکردن باشگاه در ایجاد درآمد عملیاتی، تشویق به هزینه کردن با در نظر داشتن منافع بلند مدت فوتبال و همسویی با الزامات صدور مجوز باشگاهی و مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد تا در یک بازه زمانی ۵ ساله، چالشهای یاد شده را کاهش دهد و روند رو به رشدی در مناسباتهای مالی و عملکرد اقتصادی باشگاهها ایجاد نماید.
جایگزینی دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه به جای دستورالعمل سقف بودجه
از تاریخ ابلاغ و لازمالاجرا شدن این آییننامه، کلیه دستورالعملها، بخشنامهها، شیوهنامهها و ضوابط مالی پیشین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازمان لیگ فوتبال ایران که در موضوعات مالی باشگاهها وضع شدهاند، از جمله دستورالعمل سقف بودجه و هزینهکرد باشگاهها و سایر مقررات مشابه، ملغیالاثر بوده و از این تاریخ، صرفاً «دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه (آییننامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی)» و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل، نظارت، ارزیابی و رسیدگی در تمامی موضوعات مالی باشگاههای لیگ برتر فوتبال کشور خواهد بود.