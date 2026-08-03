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"همتی زاده "رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان از محدودیتهای ترافیکی در روز اربعین حسینی (ع) در سنندج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ «رضا همتی زاده» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان در این مصاحبه از اعمال محدودیت تردد خودرو در مسیر دستههای عزاداری در سنندج خبر داد و اظهار داشت: تردد هر نوع وسیله نقلیه در روز سه شنبه این هفته از ساعت ۸ صبح تا پایان مراسم عزاداری در میدان آزادی و خیابانهای منتهی به آن ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان همچنین از محدودیت تردد در ورودی سهراه حبیبی تا میدان انقلاب و خیابانهای منتهی به این مسیر خبر داد و تصریح کرد: رانندگان عزیز در ساعتهای مراسمات عزاداری از تردد در این مسیرها خودداری کرده و با همکاران خود در راهور همکاری کنند.
همتی زاده عنوان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی این محدودیتها را به منظور تسهیل در عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی برای عابرین بالاخص عزاداران حسینی و جلوگیری از مشکلات ترافیکی اعمال خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور استان کردستان یادآور شد: شهروندان میتوانند در زمان اعمال محدودیتهای ترافیکی از خیابانهای مجاور و جایگزین برای تردد استفاده کنند.