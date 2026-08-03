معاون فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات از کاهش محسوس تعرفه‌های رومینگ و ارائه بسته‌های مقرون‌به‌صرفه اپراتور‌های داخلی برای زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحافظ حکمی معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات درباره اقدامات این وزارتخانه برای بهبود ارتباطات زائران اربعین اظهار کرد: با تعاملاتی که انجام دادیم و بخشی از اقدامات فنی و مهندسی که توسط خودمان صورت گرفت، هزینه خدمات رومینگ بین ایران و عراق نسبت به سال گذشته کاهش جدی داشته است. توصیه جدی ما به مردم عزیز این است که حتماً پیش از خرید سیم‌کارت عراقی که هزینه قابل توجهی دارد، هزینه‌های رومینگ و بسته‌های ویژه رومینگ را که همه اپراتور‌های مخابراتی ارائه کرده‌اند، بررسی و قیمت‌ها را مقایسه کنند.

به گفته وی، این خدمات با حداقل سود تجاری و به‌صورت تقریباً سر به سر به مردم ارائه شده است و اپراتور‌ها سود خود را در بخش‌های دیگر فعالیت‌هایشان کسب می‌کنند. به همین دلیل، انتظار می‌رود مردم و زائران بدون نگرانی از افزایش هزینه‌های ارتباطی، از این بسته‌ها استفاده کنند.

کاهش اختلال ارتباطی در مرز‌های پرتردد

حکمی درباره اقدامات صورت‌گرفته برای جلوگیری از اختلال شبکه در مرز‌های پرتردد به‌ویژه مرز مهران، گفت: چهارشنبه هفته گذشته، یعنی حدود پنج روز پیش، وزیر ارتباطات به‌صورت زمینی به استان‌های ایلام و کرمانشاه سفر کرد و بازدید میدانی از مسیر‌های تردد زائران اربعین انجام داد. هدف از سفر زمینی این بود که وزیر ارتباطات شخصاً در طول مسیر، کیفیت ارتباطات را مشاهده کند و مطمئن شود گزارش‌هایی که به وزارت ارتباطات می‌رسد، کامل و دقیق است.

وی ادامه داد: در این سفر، جلسه ستاد اربعین در مرز مهران با حضور مقامات محلی تشکیل شد. در استان کرمانشاه بیش از ۲۶ پروژه ارتباطی با ارزشی بیش از دو همت افتتاح شد که بخشی از آن به مناسبت اربعین و با اولویت نیاز‌های زائران طراحی شده بود.

به گفته وی، در استان ایلام نیز ۷۸ پروژه ارتباطی با ارزشی بیش از ۸.۸ هزار میلیارد ریال اجرا شده که بخش مهمی از آن به‌طور مشخص در مسیر ایلام تا مهران و برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در نظر گرفته شده است.

پوشش کامل مسیر ایلام ـ مهران و نصب سایت‌های سیار

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، پوشش کامل ارتباطی مسیر ۲۰ کیلومتری بین ایلام و کرداول بوده است. همچنین سایت‌های سیار در نقاط مختلف مرزها، محل‌های تجمع زائران و بخش‌هایی از مسیر که فاقد پوشش ارتباطی بودند، نصب شده است.

وی افزود: حسب بازدید‌های میدانی که شخص وزیر ارتباطات انجام داد، مشکل ویژه‌ای در پوشش‌دهی ارتباطات در این مسیر‌ها وجود ندارد. استانداران نیز به‌طور ویژه در این سفر‌ها همراه وزیر بودند و نظارت میدانی دقیقی بر روند خدمت‌رسانی ارتباطی داشتند.

حکمی گفت: در مرز‌های شلمچه و چذابه نیز هشت سایت سیار مختص ایام اربعین نصب شده است. ظرفیت این سایت‌ها براساس گزارش‌های پلیس گذرنامه، استانداران و ستاد‌های اربعین استانی از میزان تجمع مردم در سال گذشته و با پیش‌بینی افزایش تعداد زائران طراحی شده و اقدامات فنی و محاسبات لازم برای پوشش نیاز‌های ارتباطی زائران انجام شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، پیش‌بینی ما این است که به لطف خدا امسال هیچ مشکلی در مرز‌های خروجی کشور و مبادی ورودی و خروجی زائران اربعین حسینی از نظر ارتباطات وجود نداشته باشد.

برنامه‌ریزی برای پیاده‌روی پایان ماه صفر و مشهد

حکمی با اشاره به ادامه سفر‌های زیارتی در پایان ماه صفر افزود: ما تا پایان ماه صفر، سفر‌های زیارتی و مراسم پیاده‌روی را در داخل کشور به‌ویژه مسیر‌های منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع) در پیش داریم. برای این بخش نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا مردم در آن زمان کیفیت ارتباطی خوبی را تجربه کنند.

وی یادآور شد: بعد از تجربه بسیار ویژه‌ای که در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب داشتیم، تقریباً مطمئن شدیم که در هیچ اجتماعی در کشور به لطف خدا از نظر ارتباطات دچار مشکل جدی نخواهیم شد؛ چرا که در آن مراسم به تأیید همه مقامات کشور، خدمات ارتباطی در بالاترین سطح کیفی قابل ارائه بود.

سامانه اربعین راهنمای زائران سفر اولی از آغاز سفر تا بازگشت

معاون وزیر ارتباطات در ادامه از راه‌اندازی سامانه ملی اربعین خبر داد و گفت: سامانه‌ای با عنوان «سامانه ملی اربعین» راه‌اندازی شده است که مردم با جست‌وجوی این عنوان در موتور‌های جست‌و‌جو می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. آدرس این سامانه نیز arbaeen.gov.ir است.

وی توضیح داد: این سامانه راهنمای سفر اربعین، به‌ویژه برای زائران سفر اولی، را در شش مرحله از آغاز سفر تا بازگشت به کشور ارائه می‌کند و مسیر‌ها و جزئیات لازم را در اختیار زائران قرار می‌دهد. همچنین نقشه تعاملی مسیر پیاده‌روی در طریق‌الحسین نیز در این سامانه بارگذاری شده و قابل استفاده است.

حکمی افزود: همه سکو‌های خدمت‌رسانی فعال در حوزه اربعین، از خدمات بیمه‌ای گرفته تا خدمات تماس، بسته‌های اینترنت، شارژ و سایر خدمات در این سامانه جانمایی و معرفی شده‌اند تا مردم بتوانند در یک پنجره واحد به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

توصیه به استفاده از بسته‌های رومینگ اپراتور‌های ایرانی

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبلیغات گسترده اپراتور‌های عراقی در مبادی ورودی عراق گفت: زائرانی که وارد عراق می‌شوند، چه به‌صورت هوایی و چه زمینی با حجم بالایی از تبلیغات برای استفاده از سیم‌کارت‌ها و اپراتور‌های عراقی مواجه می‌شوند. در سال‌های گذشته تجربه برخی زائران این بود که کیفیت ارتباطی سیم‌کارت‌های عراقی بهتر از رومینگ اپراتور‌های داخلی است، اما این وضعیت به مرور اصلاح شده است.

وی تصریح کرد: ما با افزایش لینک‌های ارتباطی بین اپراتور‌های ایرانی و عراقی، تلاش کردیم کیفیت ارتباطی زائران در عتبات عالیات به سطحی برسد که مردم همان کیفیتی را که در قلب تهران با سیم‌کارت ایرانی خود تجربه می‌کنند، در عتبات نیز داشته باشند. این افزایش لینک‌ها را می‌توان به پهنای یک رودخانه تشبیه کرد؛ هرچه رودخانه پهن‌تر باشد، حجم بیشتری از آب از آن عبور می‌کند. در شبکه ارتباطی نیز هرچه ظرفیت لینک‌ها افزایش یابد، کیفیت و پایداری ارتباط بهتر می‌شود.

حکمی گفت: بر این اساس توصیه اکید ما به مردم این است که امسال در گام نخست، بسته‌های ویژه اربعین اپراتور‌ها را که برای امسال طراحی شده است، بررسی کنند. این بسته‌ها با تدابیر اندیشیده‌شده نسبت به سال گذشته ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر شده است.

وی افزود: زائران باید حجم بسته مورد نیاز خود را متناسب با مصرفشان انتخاب کنند و از خرید بسته‌های بسیار حجیم خودداری کنند چرا که بخشی از این هزینه‌ها به‌صورت دلاری به اپراتور‌های عراقی پرداخت می‌شود. همچنین بهتر است زائران در طول مسیر، بیش از استفاده از اینترنت همراه، از وای‌فای رایگان محل‌های اقامت و موکب‌ها بهره ببرند.