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شرکت فناوری «آنتروپیک» از توانایی مدلهای هوش مصنوعی خود در نفوذ مستقل به سامانههای سه سازمان مختلف خبر داد. این اتفاق در جریان یک آزمایش خصوصی امنیت سایبری رخ داد که نتایجی فراتر از پیشبینیهای اولیه به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس نتایج یک آزمایش امنیتی محرمانه، مدلهای هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک موفق شدند بهطور مستقل به زیرساختهای سه سازمان نفوذ کنند. نکته قابل توجه این است که این مدلها در محیطی قرار داشتند که قرار بود کاملاً ایزوله و جدا از شبکه باشد.
(گزارش مرتضی ایزدپناه)