به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس نتایج یک آزمایش امنیتی محرمانه، مدل‌های هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک موفق شدند به‌طور مستقل به زیرساخت‌های سه سازمان نفوذ کنند. نکته قابل توجه این است که این مدل‌ها در محیطی قرار داشتند که قرار بود کاملاً ایزوله و جدا از شبکه باشد.

(گزارش مرتضی ایزدپناه)