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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران از ۶ هزار و ۳۱۳ فرصت شغلی برای مدد جویان مازندرانی در سال گذشته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: در سال گذشته ۶۳۱۳ فرصت شغلی ایجاد شد که از مجموع فرصتهای شغلی ایجاد شده، برای ۴۳۲۸ مددجو از طریق اجرای طرح، برای ۲۸۵ مددجو کاریابی و ۱۷۰۰ طرح مشاغل خانگی بدون پرداخت تسهیلات در قالب راهبری شغلی و معرفی به کارفرما صورت گرفته است.
سید علی اصغر رضایی طالشی افزود: برای اجرای طرحهای اشتغال در سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانکهای عامل و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت پرداخت شد.
وی گفت: اجرای طرحهای اشتغال در بخشهای دامپروری، کشاورزی، خدماتی، صنفی، صنعتی، صنایع دستی بوده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران با بیان اینکه رویکرد اصلی کمیته امداد، خانواده توانمند با ایجاد کسب و کار و درآمد ثابت برای این خانوادها است افزود:افراد معرفی شده به واحد اشتغال ابتدا توسط کارشناسان فنی مشاوره شغلی، استعداد سنجی و نیاز سنجی شده و مهارتها، علاقمندیها و امکانات و تجهیزات آنان در منزل یا محل کسب و کارشان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط برای آنان برنامه ریزی انجام میشود.
رضایی با اشاره به اینکه دو گروه افراد به واحد اشتغال معرفی میشوند گفت: دسته اول افرادی هستند که میتوانند برای خود شغل ایجاد کنند، یعنی دارای مهارت، امکانات و فضای کسب و کاربوده و کمیته امداد سرمایه مورد نیاز را در اختیار آنها قرار میدهد ودسته دوم افرادی هستند که نمیتوانند برای خود شغل ایجاد کنند، برای این افراد به دو صورت شرایط ایجاد کار فراهم میشود اول: معرفی به کارفرمایان، کارآفرینان و صاحبان مشاغل و کسب و کار بزرگ و دوم کارفرمایان قسمتی از خط تولید خود را برونسپاری کرده وبه مددجویان واگذار میکنند تا وارد چرخه فعالیت شوند.
وی تصریح کرد: در جهت رونق کسب و کار و موفقیت در بازار رقابتی و فروش، جامعه هدف از آموزشها و مشاورههای کارآفرینی، نوآوری و نوین بهرهمند میشوند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران خاطر نشان کرد: در سال جاری مبلغ هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار از طریق مرکز و استانداری و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت جهت ایجاد بیش از ۷ هزار ودویست فرصت شغلی به استان مازندران ابلاغ شد.