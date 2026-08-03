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هر گرم طلای ۱۸ عیار هم اکنون در بازار رشت، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:
قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان - ۵ میلیون تومان
قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان - ۱ میلیون تومان
قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان - ۱ میلیون تومان
و قیمت هر گرم طلای هجده عیار، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان - ۵۰۰ هزار تومان