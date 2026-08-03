هر گرم طلای ۱۸ عیار هم اکنون در بازار رشت، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

روند کاهشی قیمت امروز طلا و سکه در بازار رشت، ۱۲ مرداد ۱۴۰۵

روند کاهشی قیمت امروز طلا و سکه در بازار رشت، ۱۲ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:

قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان - ۵ میلیون تومان

قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان - ۱ میلیون تومان

قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان - ۱ میلیون تومان

و قیمت هر گرم طلای هجده عیار، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان - ۵۰۰ هزار تومان