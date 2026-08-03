روزانه افزون بر هزار و ۵۰۰ مسافر افغانستانی و ایرانی حین ورود به کشور در پایگاه مراقبت مرزی دوغارون تایباد واقع در شرق استان خراسان رضوی به لحاظ انواع بیماریهای واگیردار، غربالگری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت:این مسافران در قالب اجرای طرح مراقبت بهداشتی در گذرگاه رسمی دوغارون توسط ۲ گروه متشکل از هشت نفر کادر درمان تایباد مورد آزمایش قرار می گیرند که ۹۹ درصد آنها تبعه افغانستانی و یک درصد ایرانی هستند.

دکتر سودابه نکوهی افزود:۱۲۹ هزار و ۴۶۱ نفر مسافر افغانستانی و ایرانی طی چهار ماه نخست امسال هنگام ورود به ایران از طریق مرز دوغارون در مقابل انواع بیماری های واگیردار غربالگری شدند.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد مسافران ورودی به دوغارون به لحاظ ابتلا به ۱۶ بیماری آزمایش، کنترل و پایش می‌شوند، ادامه داد: علاوه بر نمونه‌گیری در معبر دوغارون، رصد و آزمایش کنترل بیماریهای واگیردار نیز در این مرز برای مسافران ورودی از افغانستان روزانه انجام می شود

نکوهی تصریح کرد: ۶۸۱ مورد نمونه گیری بیماری های مشکوک در این مدت برای اتباع افغانستانی انجام شده که ۱۰۰ درصد آنها منفی به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه فلج اطفال همچنان در افغانستان تلفات می گیرد، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه ۴۵ هزار و ۷۱۹ مسافر در مقابل این بیماری در دوغارون واکسینه شده اند.

نکوهی اظهار کرد: ارائه گواهی نسبت به عدم نداشتن انواع بیماری از سوی مسافران ورودی به سمت ایران از افغانستان قابل قبول نیست و آزمایشات این بیماریها در مرز دوغارون انجام می گیرد.

به گفته وی، ۸۵ درصد جامعه تحت پوشش غربالگری های انجام شده در مرز دوغارون مردان و ۱۵ درصد زنان هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد خاطر نشان کرد: با توجه به حجم بالای رفت و آمد مسافران ایرانی و خارجی از طریق این معبر رسمی، فضاهای موجود بهداشتی و درمانی در این مرز زمینی به منظور انجام مراقبتهای درمانی و بهداشتی چندان مناسب نیست که می طلبد مسوولان استانی و کشوری نگاه ویژه ای به این حوزه داشته باشند.