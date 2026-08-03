در نخستین نشست شورای راهبردی منابع طبیعی کشور، صاحب‌نظران و مدیران این حوزه بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت، مدیریت پایدار جنگل‌ها، تقویت مشارکت مردمی و ارتقای حکمرانی منابع طبیعی تأکید کردند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ،در این نشست، که با ریاست رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد اجرای دقیق احکام برنامه هفتم پیشرفت، آغاز جنگلداری نوین، حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، کاهش فرسایش خاک، توسعه آبخیزداری، تقویت جایگاه حاکمیتی سازمان و جلب مشارکت جوامع محلی از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین حاضران بر تشکیل ستاد ملی کاهش فرسایش خاک، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و استمرار جلسات شورای راهبردی برای ارتقای حکمرانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی تأکید کردند.