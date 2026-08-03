به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ محمدطریقی رییس پلیس راهنمایی ورانندگی استان گفت: با فرا رسیدن ایام اربعین سید وسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین(ع) عاشقان ودلباختگان آن حضرت راهپیمایی وعزاداری اربعین حسینی را به عنوان کاروان دلدادگان یا جاماندگان اربعین حسینی برگزار می نمایند.لذا پلیس راهنمایی ورانندگی استان به منظور برگزاری هر چه بهتر وباشکوه تر این مراسم وپیشگیری از حوادث وسوانح ترافیکی به صورت مقطعی محدودیت وتمهیدات ترافیکی در معابر منتهی به محل اجرای مراسم را اعمال خواهد نمود.

سرهنگ طریقی افزود: دراین راستا از ساعت ۱۰ صبح تمامی معابر منتهی به محل اجرای مراسم از جمله معابر منتهی به تقاطع عالی قاپو، خیابان انقلاب، تقاطع قیام، خیابان بهشتی، تقاطع مبارزان، خیابان کارگر، میدان وحدت به صورت مقطعی براساس شرایط موجود محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرهنگ طریقی تصریح کرد:انتظار می رود همشهریان عزیز وگرامی همچون سنوات گذشته باپلیس عاشورایی راهنمایی ورانندگی همکاری لازم را معمول نمایند.