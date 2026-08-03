فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان: از کشف و ضبط یک دستگاه کامیون بنز حامل بیش از ۱۴ تن چوب صنوبر و جعلی بودن مدارک انتقال این محموله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان گفت: مأموران انتظامی واحد گشت گلشهر هنگام کنترل خودروهای خروجی از شهرستان، به یک دستگاه کامیون بنز تک حامل بارچوب مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی‌اصغر محمدی افزود: در بررسی مدارک و مجوزهای انتقال محموله، جعلی بودن اسناد ارائه‌شده محرز شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی،خودرو و محموله ۱۴ تنی توقیف و راننده و مالک بار، برای اجرای مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و مرجع قضایی معرفی شدند.

محمدی با تأکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاقچیان منابع طبیعی گفت: صیانت از سرمایه ‌های ملی و مقابله با سودجویانی که به منابع طبیعی آسیب می‌رسانند، از اولویت‌ های انتظامی شهرستان است.