امام جمعه سردشت در مراسم اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین در سردشت بر جایگاه والای اهل‌بیت (ع) در میان اهل سنت و محبت امام حسین (ع) به عنوان وحدت و همدلی مسلمانان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت در مراسم اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین با اشاره به جایگاه والای اهل‌بیت (ع) در میان اهل سنت، گفت: محبت امام حسین (ع) عامل وحدت و همدلی مسلمانان است و این عشق الهی، مردم را در کنار یکدیگر گرد آورده است.

ماموستا محمد واوی با بیان اینکه جاماندگی واقعی، عقب ماندن از دستورات الهی است، افزود: مسلمانان باید همواره در مسیر فرمان خداوند، حفظ ارزش‌های دینی و پاسداری از کشور و میهن اسلامی گام بردارند.

ماموستا واوی، با اشاره به تأکید امام حسین (ع) بر اقامه نماز در ظهر عاشورا، اظهار کرد: هیچ عاملی نباید انسان را از انجام واجبات الهی بازدارد و نباید اجازه داد دلبستگی‌های دنیوی موجب غفلت از عبادت و بندگی خدا شود.

وی تصریح کرد: دینداری تنها در گفتار خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در رفتار و کردار انسان نیز جلوه‌گر باشد. همچنین روحیه اخلاص، گذشت، خدمت به مردم، سخاوت و تکریم دیگران نباید محدود به مناسبت‌های مذهبی باشد، بلکه این ارزش‌ها باید در تمام ایام سال در زندگی مسلمانان جاری باشد.