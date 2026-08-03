به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از کشف ۲ تن چوب جنگلی قاچاق و توقیف یک دستگاه خودرو خبر داد.

سرهنگ طاهری گفت: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده‌های جنگلی، مأموران یگان امداد آن شهرستان به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران خودرو‌های مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲ تن چوب جنگلی که توسط راننده خودرو به صورت غیر مجاز از جنگل‌های شهرستان میاندورود برداشت شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود، تصریح کرد: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و محصولات قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی شهرستان میاندورود تحویل داده شد.

سرهنگ طاهری در پایان با اشاره به این که قطع درختان جنگلی، به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی را در پی دارد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از آن مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.