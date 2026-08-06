به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ حسین عجم رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان گفت : پلیس با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایستگاه پلیس راه سمنان ـ دامغان یک دستگاه خودروی تریلی را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کرد.

سرهنگ عجم افزود: : در بازرسی از این وسیله نقلیه، ۷۷۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزشی بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال کشف شد.

پرونده در این رابطه تشکیل و یک نفر متهم برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.