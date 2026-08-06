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محموله بیش از ۷۷۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از یک دستگاه خودروی سنگین در سمنان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ حسین عجم رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان گفت : پلیس با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایستگاه پلیس راه سمنان ـ دامغان یک دستگاه خودروی تریلی را برای بررسیهای بیشتر متوقف کرد.
سرهنگ عجم افزود: : در بازرسی از این وسیله نقلیه، ۷۷۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزشی بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال کشف شد.
پرونده در این رابطه تشکیل و یک نفر متهم برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.