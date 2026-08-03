با تصویب هیات وزیران چهار عرصه تالابی استان سمنان شامل آب تلخه لاسجرد، دریاچه سد شهید شاهچراغی دامغان، پلایای کویر حاج‌علی‌قلی دامغان و کال شور توران ثبت رسمی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: این اقدام، گامی موثر در حفاظت قانونی از زیست‌بوم‌های تالابی، صیانت از تنوع زیستی، مدیریت پایدار منابع طبیعی و افزایش ظرفیت‌های حفاظتی استان به شمار می‌رود و زمینه برنامه‌ریزی علمی و بهره‌گیری از حمایت‌های ملی برای حفاظت از این اکوسیستم‌های ارزشمند را فراهم می‌کند.

سعید یوسف‌پور افزود: ثبت این چهار عرصه تالابی، جایگاه استان سمنان را در حفاظت از زیستگاه‌های ارزشمند کشور ارتقا داده و زمینه اجرای برنامه‌های جامع احیا، پایش و مدیریت این زیست‌بوم‌های حساس را فراهم می‌کند.

تالاب‌ها نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کنترل گرد و غبار، تعدیل اقلیم و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی دارند و حفاظت از آنها از اولویت‌های اصلی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان است.