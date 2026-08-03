معرفی ترک فعل و تخلفات احتمالی؛
حادثه معدن مس محمدآباد شهرستان محلات زیر ذرهبین بازرسی کل استان مرکزی
بنا بر اعلام سازمان بازرسی، برای حادثه معدن مس محمدآباد شهرستان محلات پروندهای در بازرسی کل استان مرکزی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حادثه معدن مس محمدآباد شهرستان محلات زیر ذرهبین بازرسان قرار میگیرد.
سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در پی وقوع حادثهای در معدن مس محمدآباد شهرستان محلات، و فوت دو نفر از هموطنان، ابعاد مختلف حادثه بررسیهای لازم انجام خواهد گرفت.
محمد حسین افضلی بازرس کل استان مرکزی ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان، گفت: در خصوص ابعاد مختلف این حادثه تحقیقات اغاز شده و پس از تکمیل شدن پرونده، نسبت به معرفی متخلفان احتمالی و ترک فعلها به مراجع قضایی و اداری اقدامات لازم انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات هم دستور توقف فعالیت بخشهای حادثهخیز معدن را صادر کرد.