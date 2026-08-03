به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حادثه معدن مس محمدآباد شهرستان محلات زیر ذره‌بین بازرسان قرار می‌گیرد.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در پی وقوع حادثه‌ای در معدن مس محمدآباد شهرستان محلات، و فوت دو نفر از هموطنان، ابعاد مختلف حادثه بررسی‌های لازم انجام خواهد گرفت.

محمد حسین افضلی بازرس کل استان مرکزی ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان، گفت: در خصوص ابعاد مختلف این حادثه تحقیقات اغاز شده و پس از تکمیل شدن پرونده، نسبت به معرفی متخلفان احتمالی و ترک فعل‌ها به مراجع قضایی و اداری اقدامات لازم انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات هم دستور توقف فعالیت بخش‌های حادثه‌خیز معدن را صادر کرد.