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امسال ۹ موکب از شهرهای شهرستان برخوار اصفهان در شهرهای نجف و کربلا مستقر و به زائران در بخشهای مختلف خدمات ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار برخوار گفت: اسکان و استراحت، پذیرایی وعدههای غذایی، چایخانه، برنامههای فرهنگی و مذهبی و اقامه نماز جماعت خدماتی هستند که این موکبها ارائه میکنند.
رضاعلی معصومی افزود: همچنین بیش از ۵۰ نیرو و ۱۵ دستگاه ماشین آلات خدمات و آتش نشانی از برخوار در منطقه تعلیب شهر کربلا، خدمات جمعآوری زباله، نظافت، آب رسانی و خدمات ایمنی و آتش نشانی را به زائران ایرانی از سراسر کشور اجرا میکنند.