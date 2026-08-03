امسال ۹ موکب از شهر‌های شهرستان برخوار اصفهان در شهر‌های نجف و کربلا مستقر و به زائران در بخش‌های مختلف خدمات ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار برخوار گفت: اسکان و استراحت، پذیرایی وعده‌های غذایی، چایخانه، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و اقامه نماز جماعت خدماتی هستند که این موکب‌ها ارائه می‌کنند.

رضاعلی معصومی افزود: همچنین بیش از ۵۰ نیرو و ۱۵ دستگاه ماشین آلات خدمات و آتش نشانی از برخوار در منطقه تعلیب شهر کربلا، خدمات جمع‌آوری زباله، نظافت، آب رسانی و خدمات ایمنی و آتش نشانی را به زائران ایرانی از سراسر کشور اجرا می‌کنند.