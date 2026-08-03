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امسال مراسم جاماندگان اربعین در زنجان با تمهیدات ویژه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مراسم جاماندگان حسینی، روایت دلدادگانی است که باور دارند بعد مسافت هرگز مانع وصال به کوی دوست نیست.
میتوان فرسنگها دور بود، اما جان را در مدار کربلا قرار داد؛ میتوان همینجا، در کوچهپسکوچههای شهر، امتدادی از جاده نجف تا کربلا ساخت و دل را روانه کربلا کرد.
امسال مراسم جاماندگان اربعین در زنجان با هدف تسهیل دسترسی عزاداران حسینی ، در دو نقطه (گاوازنگ و مرکز شهر) و با تمهیدات ویژه خدماتی و ترافیکی برگزار خواهد شد.