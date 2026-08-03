به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم قویدل، اظهار کرد: در اسناد مالکیت حدنگار، وضعیت خاص ملک در قسمت میانی سند درج می‌شود. «طِلق» در لغت به معنای آزاد، رها و خالص آمده و در اصطلاح ثبتی به ملکی گفته می‌شود که مالک آن می‌تواند هر نوع تصرفی از جمله فروش، رهن، هبه، صلح، اجاره و سایر اقدامات قانونی را انجام دهد.

سخنگوی سازمان ثبت تصریح کرد: درج عبارت «طلق» در وضعیت خاص سند مالکیت به این معناست که ملک، وقف یا دولتی نیست و مالک می‌تواند مطابق قانون نسبت به هرگونه تصرف یا معامله اقدام کند.

قویدل خاطرنشان کرد: چنانچه مطابق مندرجات پشت سند مالکیت یا در نتیجه استعلام از اداره ثبت مشخص شود که ملک طلق در رهن، بازداشت یا توقیف قرار دارد، انجام هرگونه معامله نسبت به آن منوط به رفع بازداشت یا اخذ موافقت مرتهن (شخصی که ملک در رهن وی قرار دارد) خواهد بود.