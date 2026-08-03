سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تداوم موج اعزام زائران به عراق، از ثبت بیش از ۴۳۰ هزار تردد در یک روز خبر داد و گفت: با وجود باقی ماندن کمتر از ۲۴ ساعت تا اربعین حسینی، همچنان شمار قابل توجهی از زائران در حال خروج از کشورند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی جعفری ، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: تا ساعت ۶ صبح امروز، مجموع خروج زائران از مرز‌های کشور به ۳ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر رسیده است که این رقم در ادامه روز از ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر نیز عبور کرده است.

وی افزود: مجموع ورود زائران به کشور نیز تا همین ساعت ۲ میلیون و ۳۲ هزار نفر ثبت شده و این آمار نیز در طول روز افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر ایرانی همچنان در کشور عراق حضور دارند و در مراسم اربعین شرکت کرده‌اند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ادامه موج اعزام زائران افزود: با وجود نزدیک شدن به روز اربعین و باقی ماندن کمتر از ۲۴ ساعت تا این مراسم، روند خروج زائران همچنان متوقف نشده است. تنها در شبانه‌روز گذشته (روز یکشنبه)، ۹۹ هزار و ۸۸۲ نفر از کشور خارج شدند تا خود را به مراسم اربعین برسانند.

جعفری ادامه داد: در مقابل، موج بازگشت زائران نیز آغاز شده و طی همین مدت بیش از ۳۳۲ هزار نفر وارد کشور شده‌اند.

ثبت بیش از ۴۳۰ هزار تردد در مرز‌ها

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به حجم بالای تردد‌های مرزی گفت: در مجموع، طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴۳۲ هزار تردد (ورود و خروج) از مرز‌های ایران و عراق ثبت شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده استمرار حجم بالای جابه‌جایی زائران است.

وی افزود: این حجم از تردد، خدمات گسترده‌ای در حوزه گذرنامه، حمل‌ونقل، اسکان و سایر خدمات پشتیبانی را می‌طلبد و از نظر میزان جابه‌جایی روزانه میان دو کشور، کم‌نظیر و حتی بی‌سابقه است.

توصیه به زائران برای سفر ایمن

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به آغاز اوج بازگشت زائران، از مسافران به‌ویژه افرادی که با خودرو‌های شخصی سفر می‌کنند خواست در مسیر بازگشت با رعایت سرعت مطمئنه، استراحت کافی و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

جعفری اضافه کرد: آمار جان‌باختگان حوادث جاده‌ای مرتبط با سفر‌های اربعین تاکنون ۵۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و در صورت ادامه همکاری مردم و رعایت توصیه‌های ایمنی، انتظار می‌رود زائران سلامت و ایمن به شهر‌های خود بازگردند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین در پایان از زائران خواست ضمن همکاری با عوامل اجرایی، پلیس راهور و دستگاه‌های خدمت‌رسان، با صبر و حوصله سفر بازگشت خود را مدیریت کنند تا این عملیات بزرگ با کمترین حادثه به پایان برسد.