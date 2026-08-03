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مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: گروهای تخصصی دامپزشکی باهدف صیانت از بهداشت عمومی زائران اربعین حسینی و پیشگیری از تهدیدات زیستی پایش شبانه روزی مواکب مستقر در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه را انجام میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکریفرد اظهار کرد: با هدف پایش مستقیم روند ارائه خدمات و بررسی وضعیت نظارتهای بهداشتی، بازدیدی از پایانه های مرزی بینالمللی چذابه و شلمچه انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، نحوه استقرار و فعالیت اکیپهای تخصصی دامپزشکی در حوزه کنترل کیفیت و سلامت فرآوردههای خام دامی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رعایت دقیق الزامات بهداشتی در تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی مصرفی مواکب مرزی تأکید شد.
عسکری فرد ادامه داد: بخش دیگری از این بازدید به ارزیابی عملکرد اکیپهای قرنطینه در گیتهای ورودی و خروجی نقطه صفر مرزی اختصاص داشت؛ جایی که کنترل خروج فرآوردههای خام دامی برای مواکب برون مرزی و به ویژه کنترل ورود غیرمجاز دام، طیور، دارو و مواد بیولوژیکی دامی که از اهمیت ویژهای در حفظ امنیت زیستی منطقه برخوردار است از موضوعات بسیار مهمی هستند.
مدیر کل دامپزشکی خوزستان بیان داشت: در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارشناسان مستقر در مرز، طرح تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی ویژه اربعین حسینی از نخستین روزهای آغاز حرکت زائران اجرا شده و اکیپهای تخصصی بهصورت ۲۴ ساعته تا بازگشت کامل زائران در مرزهای بینالمللی شلمچه و چذابه مستقر هستند تا از بروز مخاطرات بهداشتی و ورود بیماریهای دامی فرامرزی جلوگیری شود.